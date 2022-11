وزارة النفط بحكومة الدبيبة: ليبيا ليست في حاجة لإنشاء خط أنابيب غاز جديد إلى اليونان ومصر

ليبيا – قال أحمد جمعة المتحدث باسم وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال إن ليبيا ليست في حاجة لإنشاء خط أنابيب غاز جديد إلى اليونان ومصر في ظل وجود خط أنابيب “غرين ستريم” الذي يربط فعليًا بين غرب ليبيا، وجزيرة صقلية الإيطالية، ويوصل صادرات الغاز الليبي إلى الاتحاد الأوروبي.

جمعة وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية”على قناة “الجزيرة مباشر” الأربعاء، أوضح أن الوزارة لا ترى جدوى اقتصادية لهذا المشروع.

وذكر جمعة أن من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المشاريع سيما أن الغاز الموجود في ليبيا اليوم لا يكفي لسد الاحتياجات الطاقية في البلاد ناهيك عن التصدير.

وقال جمعة: “ما أقدم عليه فرحات بن قدارة مجرد تصريحات إعلامية”، مضيفًا أن بن قدارة نفسه أكد في ختام تصريحاته أن القرار النهائي لهذا المشروع يظل بيد وزارة النفط والغاز في الحكومة.

وتابع جمعة قائلًا: “إن مؤسسة النفط الوطنية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي تشكل ذراعًا فنيًا تابعًا للوزارة، وإن جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية والمشاريع الداخلية تتم عبر الوزارة”.

المتحدث باسم وزارة النفط والغاز أوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة تصريف الأعمال وتركيا لم تنص على خط أنابيب بين البلدين، وإنما هي اتفاقية عامة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة، مع العلم أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين ويطور العلاقات القائمة في مجال الهيدروكربونات.

