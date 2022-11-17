غوتيريس يدعو إلى اتفاق لتعويض الدول النامية المتضررة من الاحترار المناخي

17 نوفمر 2022 (وال) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إلى التوصل إلى اتفاق طموح وموثوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تكبدتها الدول النامية جراء تداعيات الاحترار المناخي. وقال غوتيريس، خلال مؤتمر الاطراف حول المناخ (كوب27) «من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (..) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد […]

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