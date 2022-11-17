البيوضي: خارجية المنتهية مسؤولة عن البحث على “اعنيبه” معارض الدبيبة

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الناشط السياسي المعارض لعبدالحميد الدبيبة همّام اعنيبه مختطف ومغيب منذ أيام، مؤكدًا أن وزارة الداخلية في الحكومة المنتهية هي من تتحمل المسؤولية القانونية في البحث عنه والكشف عن مصيره والقبض على مختطفيه وعودته سالمًا ومعافًا لأهله وعائلته وأصدقائه.

وأضاف البيوضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الدبيبة هو المسؤول الأول والأخير عن عودة هذه الجرائم لمصراتة والتي تطال معارضيه السياسيين بالاختطاف والتنكيل بهم، وكل من يصمت على مثل هذه الجرائم هو شريك فيها.

وأشار المترشح الرئاسي إلى أنه وفقًا لإجراءات القانون الليبي، وبعد مرور أكثر من 72 ساعة على اختفائه، فإن همام مختطف سياسي وأي تهمة توجه له تعتبر “كيدية“.