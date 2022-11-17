العبيدي: وزيرة خارجية الدبيبة تركية الهوى أكثر من الأتراك

عبر جبريل العبيدي المحلل السياسي الليبي، عن اندهاشه لموقف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش من حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وعدم نزوله بطرابلس.

كتب قائلًا على فيسبوك: “وزيرة خارجية الدبيبة المنتهية الولاية، تركية الهوى أكثر من الأتراك أنفسهم في غضبها من خارجية اليونان” على حد تعبيره.

وأكدت تقارير صحفية يونانية، وقوع حادث دبلوماسي خلال زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى ليبيا.

وقال موقع «كوسمودروميو» اليوناني، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “كان برنامج وزارة الخارجية اليونانية المتوقع أن يزور ديندياس اليوم طرابلس مقر حكومة الدبيبة ثم بنغازي. وكان الشرط الذي تم تحديده بالنسبة لطرابلس هو لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فقط”.

وأضاف الموقع “لكن، عندما هبطت الطائرة التي تقل وزير الخارجية اليوناني، كانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تنتظر استقباله في مطار طرابلس، حيث قرر الوزير اليوناني المغادرة إلى بنغازي بدون الاجتماع معها”، كما ذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وتطرق الموقع اليوناني، إلى الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا مؤخرا، قائلا: “يذكر أن المنقوش، الوزيرة في «حكومة تصريف الأعمال» في طرابلس، وقعت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أكتوبر الماضي، الاتفاقية التركية الليبية، التي تستند إلى «المذكرة» التركية الليبية غير القانونية لعام 2019”.

وتابع الموقع “بحسب المعلومات، فقد اختار ديندياس السفر عبر مالطا ووصل بنغازي، حيث سيستمر برنامج الزيارة في مواجهة رفض الموافقة على خطة رحلة الطائرة من طرابلس إلى بنغازي”.