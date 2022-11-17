أمن طبرق: ضبط متهم بترويج المخدرات بحوزته 355 حبة هلوسة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط شخص منهم بترويج المخدرات وبحوزته 355 حبة من حبوب الهلوسة بأنواعها.

وبين المكتب الإعلامي لمديريةأمن طبرق أن مركــز شرطــة الجهــاد بمديريــة أمــن طبــرق تلقى معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج وبيع الممنوعات وبعد التأكد من مصــادر المعلومــات قامــت وحــدة التحــرى والقبــض بمركــز شرطــة الجهــاد بالتحــرك الــى المكــان، وإلقــاء القبــض عليــه.

وأشارت مديرية أمن طبرق إلى أنه بالاستــدلال مع المتهم تبيــن بأنــه يدعــي مــ.حــ.فــ ويبلغ مــن العمــر”25″عـاما ليبــي الجنسيــة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم 355 حبــة مــن الممنوعــات حبــوب هلوســة بأنواعهــا والمتمثلة في”اريكــــآ، أبتــــرل“.

واعترف المتهم بما نسب إليه وجرى وضعــه بالحجــز لاِستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لاِحالتــه إلــى النيابــة العامــة للاِختصــاص.