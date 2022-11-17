العقوري لـ«سفير فرنسا»: لابد من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وناقش الجانبان، التعاون الثنائي والتنسيق المشترك والمستجدات السياسية الأخيرة.

وأكد العقوري، عمق العلاقات مع فرنسا وضرورة تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وأبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية، مقدماً شكره لجهود جمهورية فرنسا لدعم استقرار ليبيا .

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حرصه على دعم التقارب من الفضاء الفرانكفوني بالنظر للروابط الجغرافية والتاريخية للدول الأعضاء، مطالباً بفتح قنصلية فرنسية في بنغازي .

بدوره جدد “مهراج”، شكره لرئيس لجنة الخارجية للجهود التي بذلها لعودة اللغة الفرنسية للمناهج الدراسية، ولافتا إلى أن فرنسا حريصة على دعم ليبيا للتقارب مع الفضاء الفرانكفوني وتعزيز التعاون العلمي والثقافي.

وأشار إلى أنه سوف تكون هناك زيارات مستمرة لتوطيد العلاقات والتعاون المشترك في كافة المجالات.