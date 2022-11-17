وزير خارجية اليونان يلتقي رئيس مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

أكد وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” اليوم الخميس أنه التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال ديندياس في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه أعرب لصالح عن ارتياح اليونان لإدانة المذكرات التركية الليبية (2019 ، 2022) مؤكدا أن النقاشات كانت بناءة حول القضايا البرلمانية والعلاقات الثنائية.

وبين وزير الخارجية اليوناني أنه التقى في بنغازي قائد الجيش خليفة حفتر وبحث معه الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع مشيرا إلى أن التركيز ينصب على الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه التقى في بنغازي أيضا رؤساء اللجان في مجلس النواب وأعرب عن امتنانهم لموقفهم الواضح من إدانة مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 والموقعة في أكتوبر 22 الماضي مبينا أن التعاون البرلماني هو أيضا موضع التركيز.

وزير الخارجية اليوناني كشف أسباب عدم خروجه من الطائرة بعدما حطت في مطار معيتيقة قائلا إن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حاولت أن تفرض عليه لقائها من خلال تواجدها في المطار مبينا أن هذا ما دفعه لقطع زيارته إلى العاصمة طرابلس والمغادرة إلى مدينة بنغازي.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلا أن وزيرة الخارجية انتهكت الاتفاق بعدم مقابلتها.