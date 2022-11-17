شرطة بوعطني: ضبط مصري احتال على تجار ليبيين في أكثر من مليون دينار

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية امن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني ضبط شخصًا مصري الجنسية صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأوضحت المديرية أن أمر القبض بحق المصري على خلفية قيامه بالنصب والاحتيال على تجار بمبالغ مالية وإجمالي المبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار.

وذكرت المدرية أن مواطن اشتكى ضد شخص مصري الجنسية يعمل كتاجر للمواد المنزلية كونه قام بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية ضخمة ولاذ بالفرار وتقدر هذه المبالغ بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف دينار.

وأكدت المديرية أنه تم بعد البحث والتحري أفادت التحريات بهروب الشخص المطلوب إلى مدينة طبرق ويمتلك محلاً لبيع المواد المنزلية.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق تم ضبطه وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مدينة طبرق واستلام الشخص المطلوب والانتقال به إلى مركز شرطة بوعطني وإيداعه بالحجز القانوني.

وأشارت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يدعى (س.ع.ع) من مواليد 1983 مصري الجنسية السكن منطقة شبنة واعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.