النائب العام يأمر بحبس القائم السابق على إدارة أعمال البعثة الليبية بأوكرانيا

الوطن|رصد

أمر رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحبس القائم السابق على إدارة أعمال البعثة الليبية بأوكرانيا احتياطياً على ذمة التحقيق.

وتولى مكتب النائب العام البحث في الجرائم المسندة إلى القائمين على تسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، خلال السنوات الماضية، متناولًا البحث المتعلق بحالة القائم على إدارة أعمال البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى سنة 2020.

وأجرى مكتب النائب العام تحقيقًا حول واقع انحراف القائم على إدارة أعمال البعثة عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، مشيرًا إلى تخلي الموظف عن اتباع قواعد حماية المال العام وضوابطها.

وأشار المكتب إلى أنّ هذا التقصير أدى إلى خلق اضطراب إداريّ وماليّ، مما منح تابعيه صلاحيات لارتكاب إساءات ترتَّب عنها الحصول على منافع غير جائزة قانوناً، لافتًا إلى اتخاذ الموظف إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.