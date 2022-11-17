“الجبل الأسود” تؤكد عزمها سداد 4 ملايين دولار إلى ليبيا قريبا

علنت وزارة المالية بمونتنيغرو “الجبل الأسود” اليوم الخميس، عزمها سداد 4 ملايين دولار إلى ليبيا.

وأوضحت مالية الجبل الأسود أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لتسديد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماعاتها مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في 12 أكتوبر الماضي. بحسب موقع “بلقان إنسايدر”

وكانت يوغوسلافيا بقيادة جوزيب تيتو، والجبل الأسود جزء منها، قد اقترضت من ليبيا 70 مليون دولار في 1975، ثم 150 مليون دولار في 1981 مقابل استيراد النفط الليبي.

وقد اقتسمت صربيا والجبل الأسود هذه الديون وفق اتفاقية بينهما في 2006، بحيث تسدد الجبل الأسود 5.88% منها وصربيا 94.12% الباقية.