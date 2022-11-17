الرئاسي يعلّق على إلغاء زيارة وزير خارجية اليونان إلى طرابلس

قال المجلس الرئاسي إنه يسعى إلى إزالة كل أسباب سوء الفهم مع اليونان وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية بعد إلغاء وزير خارجيتها نيكوس ديندياس زيارة إلى طرابلس.

وأكد الرئاسي بحسب بلاغ مقتضب نشرته الناطقة باسمه نجوى وهيبة على تويتر، أنه يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية ويسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل تلك العلاقات.

وأشار البلاغ إلى أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته هذا اليوم إلى العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الوزير اليوناني ألغى زيارته بعدما حطت طائرته في مطار معيتيقة معتبرا أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حاولت أن تفرض عليه لقائها من خلال تواجدها في المطار مبينا أن هذا ما دفعه لقطع زيارته إلى العاصمة طرابلس والمغادرة إلى مدينة بنغازي