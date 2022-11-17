عقيلة صالح يلتقي دندياس في القبة

العنوان-القبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، وفق تغريدة لوزير الخارجية اليوناني.

وعبر وزير الخارجية اليوناني عن رضاه لإدانة المستشار صالح للاتفاقية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن اللقاء الذي عقد بمقر إقامة رئيس مجلس النواب بالقبة، تم خلاله مناقشة بناءة حول القضايا البرلمانية والعلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية اليوناني رفض النزول من طائرته في مطار معيتيقة لرفضه لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش قبل أن تنطلق طائرته إلى بنغازي.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وركز اللقاء بحسب تغريدة للوزير اليوناني في حسابه على “تويتر” على الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع.