تطوّرات الأوضاع الليبية “محور” لقاء المستشار صالح مع وزير الخارجية اليوناني

الوطن|رصد

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عن اجتماع رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس، بوزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، والوفد المرافق له.

وقال بليحق عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” إن اللقاء الذي جرى في مكتب صالح بمدينة القبة، قد تطرّق إلى مناقشة تطوّرات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

كما ناقش اللقاء -وفقا للمتحدث-، سبل الوصول بليبيا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، من أجل الوصول إلى مرحلة من الاستقرار، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

من جانبه صرّح وزير الخارجية اليوناني في وقت سابق، أنه أعرب للمستشار صالح عن ارتياحه لإدانة مذكرات التفاهم التركية_الليبية المبرمة عامي 2019 و2022.

وأكّد ديندياس، مناقشته مع رئيس مجلس النواب الليبي عددا من الملفات السياسية والقضايا البرلمانية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.