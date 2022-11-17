فئة 50 دينار.. المصرف المركزي يحذر من عملة مزورة تحمل توقيع الحبري

حذر مصرف ليبيا المركزي من عملة مزورة متداولة من فئة 50 دينار تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري.

وقال المصرف، في بيان إنه تم مساء الأربعاء الموافق 2022/11/16 ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينار تحمل توقيع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، تختلف في مواصفاتها عن فئة 50 دينار المطبوعة في روسيا التي تحمل أيضاً توقيع نائب المحافظ.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه قام بإحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام، محذراً المواطنين عند التعامل مع هذه العملة المنوه عنها، وإبلاغ الجهات الأمنية.