المشري يعقد اجتماعاً مع لجنته لفرز ملفات الترشح للمناصب السيادية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية التابعة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الاجتماع خُصص لمتابعة عمل اللجنة في فرز وقبول ملفات الترشح أمام المترشحين للمناصب السيادية؛ تمهيدا لعرضهم على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح.

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، قال في وقت سابق إن “لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بالأعلى للدولة بدأت، أمس الأربعاء، فعليا في استقبال ملفات الترشح للمناصب السيادية”.

وكانت بعض المليشيات التابعة للدبيبة، قد منعت أعضاء مجلس الدولة، الإثنين الماضي، من عقد جلستهم المقررة والتي كانت ستتناول ترشيحات المناصب السيادية.

وأصدر مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.