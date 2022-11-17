وزير العمل والتأهيل يوقع اتفاقية تعاون مع وزيرة الشؤون الاجتماعية

العنوان – طرابلس

وقع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا اليوم الخميس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إتفاقية تعاون

ونصت الاتفاقية على أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل.

كما تتولى وزارة العمل والتأهيل ؛ تأهيل وتدريب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف المهن تمهيداً لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ونصت كذلك على العمل على تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص العمل في هذه الجهات وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة ؛ والاهتمام بالاسرة المنتجة التابعة وتنفيذ خطط تدريبية لهذه الأسر.

كما تنص الاتفاقية العمل على فتح مكاتب للاخصائيين الاجتماعيين في عدد من الجهات المستهدفة .

وشدد الوزير على ضرورة دخول بنود هذه المذكرة حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن لتفعيل مبدأ التكامل ما بين الوزارتين.