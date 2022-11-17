اللواء 128 يضبط كمية من المخدرات بالقرب من أوباري

الوطن|رصد

قامت السرية الرابعة التابعة للكتيبة الثالثة باللواء 128المعزز، يوم الخميس، بالتعاون مع مكتب تحريات الجنوب الغربي من ضبط كمية من الأقراص المهلوسة، والمخدرات مقدارها خمس وأربعون ألف حبة، بالقرب من مدينة أوباري.

وقدمت السرية بيانًا توضّح فيه ضبطها للمخدرات والحبوب أثناء محاولة تهريبها من قبل مجموعة من ضعاف النفوس إلى ليبيا، مشيرةً إلى أنّ هذا العملية كانت مدفوعة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

وأشارت السرية أنّ المشير حفتر يعمل باجتهاد على إحلال الأمن، ومكافحة الجريمة، وتجارة الممنوعات في المنطقة.