الزائدي لـ«المنقوش»: عندما تكون دبلوماسية وطنية يصبح لما تقولين معنى

رد مصطفى الزائدي القيادي الليبي في النظام السابق، على تبريرات وهجوم نجلاء المنقوش وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، على وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الذي ألغى زيارته إلى طربلس اعتراضًا على استقبال المنقوش له.

وقال الزائدي، عبر حسابه على “تويتر” ردًا على تغريدة للمنقوش:” عندما تكون دبلوماسية وطنية مستقلة يصبح لما تقولين معنى”.

وقالت المنقوش في تغريدتها:” في عالم مليء بالتهديدات المعقدة، يعتمد أمننا وقيادتنا على جميع عناصر قوتنا، بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية”.

وكان دندياس، قال في كلمة مصورة له أثناء زيارته إلى بنغازي: “قطعت زيارتي لطرابلس لأن وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة حاولت أن تفرض عليّ لقاءها بوجودها في المطار، ولذلك غادرت إلى بنغازي”.

وقال إن اليونان ستبدأ محادثات لترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية التي ستشكل بعد الانتخابات، وأعتقد أننا سننتهي من ذلك سريعا.

أضاف، في حسابه على “تويتر” أن الحكومة المؤقتة الحالية في ليبيا لديها التزام واحد، وهو قيادة ليبيا إلى الانتخابات في أقرب وقت، وهو ما لا تفعله.