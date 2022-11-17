باشاغا: ندرس تشكيل لجنة لإعداد مشاريع قوانين الهوية الاقتصادية للدولة

العنوان-بنغازي

قال رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد المكلف، فتحي باشاغا، إنه يدرس تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين وقانونيين وبمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال لتقديم مشاريع قوانين تتبناها الحكومة لتقدمها إلى مجلس النواب لدراستها واعتمادها والتي من شأنها تحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة.

وأوضح باشاغا أن مشاريع القوانين التي سيجري إعدادها لتحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة ستعمل أيضا على معالجة الآثار السلبية للقوانين السابقة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في بناء الوطن.

وجدد باشاغا التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال في المشاركة بين القطاع العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء خلال زيارة أجراها رئيس الحكومة، اليوم الخميس، لمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والتي جاءت تلبية لدعوة من مسؤولي الغرفة حيث كان في استقباله مجلس إدارة الغرفة ومستشاريه.

واطلع باشاغا خلال الزيارة على ما تقوم به الغرف من تسيير أعمال التجار، واستمع إلى شرح مفصل حول نشاطات الغرفة داخل ليبيا وخارجها، كما تفقد التقاسيم الإدارية بها والتي تمتد من الأبيار شرقا إلى الكفرة جنوبا إلى رأس لانوف غربا.

وجرى خلال الزيارة عرض وثائقي يوضح نشأة وتأسيس الغرفة من بدايتها إلى اليوم.