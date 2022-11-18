المنفي: نحرص على إبقاء العلاقات ودية مع اليونان

الوطن|رصد

صرّح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنّه يجري اتصالاته مع وزارة الخارجية اليونانية ليستوضح الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس.

وعبّر المنفي، في بيان صادر عنه، عن حرص المجلس الرئاسي على أن تكون العلاقات ودية مع الدول التي تربطها بليبيا علاقات دبلوماسية، مؤكدًا على سعي المجلس لتعزيز قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وأضاف المنفي أنّه يعمل على تجنب العراقيل التي تكدر صفو العلاقات مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنّ اليونان تعد في طليعة تلك الدول، لذا يهتم المجلس بإزالة كل أسباب سوء الفهم، وتجنب أية حوادث دبلوماسية، ورفض أي خطوات تصعيدية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تصريحات المنفي جاءت على خلفية أسباب عائلية تتعلق برغبة زوجته بالبقاء في أثينا.

وقالت المصادر إن المنفي حمل المنقوش مسؤولية مغادرة الوزير اليوناني.