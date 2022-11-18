نائبات يناقشن الأزمات التي تواجه النقابات المهنية والحرفية والعمالية

اجتمعت عضو مجلس النواب، عضو لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية “فاطمة الصويعي” رفقة عضوات المجلس “أسماء الخوجة ” و” عائشة الطبلقي”، برئيس الاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية والصناعية وأصحاب الأعمال ورئيس نقابة المراكز والشركات المهنية والمؤسسات التعليمية ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس.

جاء ذلك بحضور ممثلون عن النقابات العامة المكونة للاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية الصناعية وأصحاب الأعمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة القانون رقم (23) لسنة 2010 .م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، حيث تم تقديم عدد من التوصيات في هذا الشأن لنقلها للجنة المشكلة من مجلس النواب وأخذها في الاعتبار.

وثمن الحضور، الدور الفاعل الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب وحرصهم على أخذ توصيات كافة النقابات المهنية والحرفية والعمالية بشأن القانون .