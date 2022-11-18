«حكومة الوحدة»: جارٍ تنفيذ 689 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية تعكف على تنفيذ 689 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.

متابعة الإجراءات التعاقدية للمشروعات

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، مع رؤساء تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز مشروعات المواصلات. وخُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات، من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ.

– الدبيبة يوجه بصرف مخصصات للبلديات لتنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة»

وناقش الاجتماع عددا من المشروعات أهمها، مشروع الطريق الدائري الثالث، وتنفيذ حزمة من الجسور في بنغازي، وطريقي اجدابيا، جالو، غات، أوباري، ومشروع الصرف الصحي ببلديتي سبها واجدابيا، وطريق طبرق – امساعد، إلى جانب حزمة المشروعات العاجلة المقترحة من البلديات.

291 مشروعا في قطاع الإسكان

وقدم رؤساء الأجهزة الموقف التنفيذي للمشروعات الواردة بخطة «عودة الحياة»، حيث أفاد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بأن الخطة شملت 376 مشروعا، والعمل جارٍ لتنفيذ ما يزيد على 291 مشروعا في المدن الليبية كافة.

205 مشاريع لتطوير المراكز الإدارية

وأفاد رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأن الجهاز لديه 205 مشاريع جارية، وانتهى من 83 مشروعا، منها 29 مدرسة، و18 مركزا صحيا، و5 صالات رياضية، والعمل جارٍ لتنفيذ 116 مدرسة جديدة.

193 مشروعا في قطاع المواصلات

أوضح رئيس جهاز مشروعات المواصلات، سامي العبش، أن عدد مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بلغ 193 مشروعا، منها 167 مشروع طريق زراعي في كل المناطق، و26 طريقا رئيسيا، إلى جانب مشروع إنشاء صالة متكاملة في مطار بنينا التي بلغت نسبة إنجازها 28% مع تواصل العمل لاستكمالها.

واختتم البيان بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية، بضرورة متابعة الأعمال الجارية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المدارس والمراكز الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي.