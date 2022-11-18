وزير خارجية اليونان: مستعدون لدعم تطوير ميناء بنغازي البحري

العنوان-بنغازي

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل وما يلزم لتطوير ميناء بنغازي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الخارجية اليوناني، اليوم الخميس، لميناء بنغازي البحري.

وأوضح ديندياس إن الميناء مهم لتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال إفريقيا ودول الساحل، لافتا إلى أن موقع الميناء استراتيجي ومهم جداً، ودعمه يعيد الاستقرار للمنطقة بالكامل.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، يزيد بوزريدة، بزيارة وزير الخارجية اليوناني والوفد المصاحب له، معربا عن سعادته بهذه الزيارة واستعداد الشركة التام للتعاون مع كل من يمد يد العون للميناء، ولإعادة إعمار بنغازي بعد ما لحق بها من دمار نتيجة الحرب على الإرهاب.

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني رفض، اليوم الخميس، النزول من طائرته في مطار معيتيقة لرفضه لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش قبل أن تنطلق طائرته إلى بنغازي.