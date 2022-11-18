دون رد لخارجية الدبيبة.. إيران تجعل من ليبيا مضربا للمثل في مناسبات مختلفة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات صحفية، إن على أن أجهزة المخابرات والساسة الذين خططوا لافتعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها، أن يَعُوا أن إيران ليست مثل ليبيا أو السودان.

وفي مطلع نوفمبر الجاري قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تكرار تجربتها في ليبيا وسوريا في بلاده، مؤكدا أنه لم ولن تحصد سوى الفشل.

ومع التعرض لليبيا أكثر من مرة في التصريحات الإرانية الرسمية وتكرار ضرب المثل بها، لم يصدر أي رد فعل رسمي من وزارة الخارجية على ذلك.