الزغيد:ناقشنا مع وزير خارجية اليونان ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

الوطن|رصد

كشف عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد” عن طبيعة اللقاء الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب ووزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” والوفد المرافق، أمس الخميس.

وقال الزغيد، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول ملف رسم الخطوط البحرية بين كل من ليبيا واليونان، مؤكداً تعاون مجلس النواب مع جميع الدول التي تساعد الليبيين وتساندهم وتقف معهم.

وطالب الزغيد الحكومة اليونانية بتأييد كلّ ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات، لافتاً إلى المشكلة الليبية التي تتطلب الوصول إلى حل ليبي-ليبي، من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإخراج ليبيا من نفقها المظلمء على حدّ تعبيره.