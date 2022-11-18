المنفي: نرفض أي خطوات تصعيدية ضد اليونان

كشف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إجراء اتصالات مع وزارة الخارجية اليونانية لاستيضاح أسباب إلغاء وزير خارجيتها نيكوس ديندياس زيارته إلى طرابلس اليوم الخميس.

وقال المنفي في بيان إن المجلس الرئاسي يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يسعى لتعزيز هذه العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، مشيرا إلى أن اليونان في طليعة تلك الدول.

وشدد المنفي في بيانه على حرص المجلس الرئاسي على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.