الكتيبة العاشرة مشاة تداهم وكراً للدعارة والخمور في مدينة سبها

الوطن|رصد

أعلنت الكتيبة العاشرة مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المساحة، مداهمتها، نهار الخميس، وكرًا للدعارة والمخدرات داخل حي المهدية في مدينة سبها.

وقالت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن عناصر الكتيبة قد قاموا بإتلاف جميع الكمية المُصادَرة من المخدرات والمشروبات الروحية، والتي عُثِر عليها خلال عملية المداهمة.

وأكّدت الكتيبة أن هذه العملية تأتي في إطار عمليات حفظ الأمن داخل سبها، ومحاربة الجريمة والجريمة المنظمة، واستهداف أوكار المجرمين والخارجين عن القانون أينما وُجِدوا.