الصويعي وعدد من النائبات يبحثن الأزمات التي تواجه النقابات المهنية والحرفية

الوطن|رصد

عقدت عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية، فاطمة الصويعي، اجتماعًا، الخميس، مع رؤساء عدد من الاتحادات والنقابات العمالية في البلاد.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية والصناعية وأصحاب الاعمال، ورئيس نقابة المراكز والشركات المهنية والمؤسسات التعليمية، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس، وبحضور ممثلين عن النقابات العامة المكونة للاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية الصناعية وأصحاب الأعمال، وبرفقة عدد من النائبات في المجلس.

وتطرّق الاجتماع إلى القانون رقم (23) لسنة 2010 .م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، حيث تم تقديم عدد من التوصيات في هذا الشأن لنقلها للجنة المشكلة من مجلس النواب وأخذها في الاعتبار .

وثمّن الحضور الدور الفاعل الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، وحرصهم على أخذ توصيات كافة النقابات المهنية والحرفية والعمالية بشأن القانون، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على صفحته الرسمية “فيسبوك”.

#المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي