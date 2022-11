البعثة الأممية: تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلًا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام

ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلًا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.

البعثة الأممية ذكرت بأن نزلاء السجن قد بدؤوا إضرابًا منذ أكتوبر احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.

وأفادت البعثة بأن التقارير أشارت إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي.

البعثة الأممية دعت السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.

