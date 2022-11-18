مؤتمر لـ”الناتو وإيريني”: الأزمة الليبية أثرت على شمال أفريقيا

أكد مؤتمر “ظل المتوسط 2022” أن الأزمة الليبية والحرب الروسية الأوكرانية لهما تأثير كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وخلصت النسخة الـ11 للمؤتمر، الذي نظمته العملية الأوروبية البحرية “إيريني” والقيادة البحرية لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” (ماركوم) في روما على مدار اليومين الماضيين، إلى أن “حرب روسيا ضد أوكرانيا وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا تأثير كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل”.

وأشار المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان “الوعي المشترك وخفض التوتر في منطقة البحر المتوسط”، إلى أن “العمليات الأمنية مثل حارس البحر وإيريني هي حصن للشرعية الدولية في أوقات الصراع وأزمات الطاقة والمناخ مثل عودة التوترات القديمة والجديدة بين القوى المحلية والعالمية”.

وشهد المؤتمر على مدار يومي 15 و16 نوفمبر مشاركة متحدثين رفيعي المستوى حددوا الوضع المعقد الذي تعيشه منطقة البحر الأبيض المتوسط، في حضور 200 ضيف من 31 دولة و25 منظمة وممثلين دبلوماسيين وسياسيين وأكاديميين وخبراء وعسكريين ناقشوا التحديات والفرص التي تظهر في البحر المتوسط المليء بالاضطرابات.

ومن المقرر أن تعقد النسخة القادمة من مؤتمر “ظل المتوسط” في خريف 2023.