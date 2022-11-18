اغتيال وليد الناقوزي في شقته بمصراتة

تعرض وليد الناقوزي، آمر “كتيبة الإمداد، وأحد قادة ما يعرف بـ”المجلس العسكري مصراتة – سابقا” لعملية اغتيال من قبل مجهولين أودت بحياته.

وعُثر على جثة الناقوزي داخل مسكنه في حي عمارات 9 يوليو بمصراتة، وعليها آثار أعيرة نارية.

مصادر أمنية كشفت أن المدعو “الناقوزي” عُرف عنه دعمه للعناصر الإرهابية الفارة من مدن ومناطق برقة تحت مسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي”، المصنُف تنظيما إرهابيا في يوليو 2017، والذي كان يدعم من مجلس العسكري مصراتة بشكل مباشر أثناء سيطرة تلك الجماعات الإرهابية على مطار وقاعدة الجفرة من 2016 إلى 2017.

وأشارت المصادر إلى أنه كان ضمن “المجلس العسكري مصراتة” الداعم للهجمات الإرهابية التى نفذتها سرايا الدفاع عن بنغازي، واستهدفت الهلال النفطي ومدينة اجدابيا ومناطق شرق اجدابيا عامي 2016 و2017.

ولفتت المصادر إلى أن “الناقوزي” أصيب في ضربة جوية نفذها سلاح الجو لدى القوات المسلحة العربية الليبية، واستهدف طائرة تنقل ذخائر وأسلحة بعد هبوطها بشكل مباشر في قاعدة الجفرة، في 3 يناير 2017، وأدت الضربة إلى مقتل عناصر إرهابية من “سرايا الدفاع” وإصابة المدعو “إبراهيم بيت المال”، وإصابة “الناقوزي” وبترت يده.