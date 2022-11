حمودة: رفض وزير خارجية اليونان الهبوط في طرابلس تصرف غير مقبول

ليبيا – وصف المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته بطرابلس ومغادرة العاصمة بأنه “تصرف غير مقبول ومخالف للأعراف الدبلوماسية وانتهاك لسيادة الدولة الليبية”.

حمودة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الخميس، أكد استدعاء البعثة الليبية في أثينا للتشاور، وكذلك القائم بأعمال السفارة اليونانية في طربلس لتفسير ما حدث.

ونبه حمودة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات دبلوماسية لاحقة إزاء هذه الحادثة.

