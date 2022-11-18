قادة إيران يجعلون من ليبيا مضرباً للمثل

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أجهزة المخابرات والساسة الذين خططوا لافتعال حرب أهلية في إيران وتقسيمها، بأن يَعُوا أن إيران ليست مثل ليبيا أو السودان على حد تعبيره .

وفي مطلع نوفمبر الجاري قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تكرار تجربتها في ليبيا وسوريا في بلاده، مؤكدا أنه لم ولن تحصد سوى الفشل.

وتجاهل الدبلوماسيون الإيرانيون ما يقدمونه من دعم للمجموعات المسلحة للحوثيين في اليمن ومحاولة خلق زعزعة في المنطق عبر الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان .