جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

ما يحدث جرّاء احتدام الخلافات التي تتصدر المشهد الليبي في ظل الصراع على شرعية السلطة، وتفرعاته كتغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، وما واكبه من ملاسنات وحرب بيانات، ينقل صيغة السؤال: متي تُجرى الانتخابات؟ إلى صيغة: هل ستُجرى انتخابات؟

وفي أحد فصول هذا الصراع، تابع المهتمون بالشأن الليبي صباح الإثنين واقعة منع أعضاء مجموعة مسلحة مجلس الدولة من عقد جلسة كانت مخصصة لمناقشة التعديلات على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية. تلك القاعدة التي يجري مفاوضات في شأنها مع مجلس النواب منذ لقاء رئيسي المجلسين الأخير في الرباط.

المشري يتهم الدبيبة

وعلى الفور اتهم رئيس المجلس، خالد المشري، حكومة الدبيبة بأنها تقف وراء الواقعة، وأن المجموعة المسلحة تتبعها، وسارع الأخير بنفي مسؤوليته، طالبا التحقيق في الواقعة.

رئيس مجلس الدولة خالد المشري صعد الموقف، وتوجه بشكوى إلى النائب العام، كما وجه خطابا إلى المجلس الرئاسي تحمل المضمون ذاته، مؤكدا أن «ميليشيا مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية هي التي منعت عقد الجلسة ونشرت آليات مسلحة أمام فندق مهاري بالعاصمة طرابلس». وطالب بفتح تحقيق عاجل في «ملابسات الحادثة، التي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية».

وتوافقت ردود المجلس الرئاسي ومجلس النواب وسفارات أجنبية في ليبيا؛ إذ استهجنوا قرار المنع وطالبوا بحرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية، في حين طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح النائب العام بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

مجلس الدولة يستأنف فرز وقبول ملفات المناصب السيادية

وحفزت الحادثة مجلس الدولة على إعلان استئناف لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية بفتح باب قبول الملفات حتى تاريخ 24 نوفمبر الجاري، تبعها مطالبة 50 عضوا من مجلس الدولة في بيان مشترك لهم، رئاسة المجلس «بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب في شأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط موقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات».

وسارع المشري أيضا إلى مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بالتعجيل في ترتيب لقاء يجمع مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة.

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وفي ظل التقارب اللافت بين عقيلة صالح والمشري حول هذا الملف، جرى تداول تسجيل صوتي منسوب إلى المشري، لم يتسنَ التحقق من مصداقيته، كان يتحدث فيه عن تفاوض مع رئيس مجلس النواب بشأن صفقة سياسية تقضي بالإطاحة برئيس المفوضية العليا للانتخابات مقابل تغيير رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

إجهاض ولادة اتفاق جديد بين مجلسي الدولة والنواب

ويرى المتابعون أن ما وقع قد يكون محاولة استباقية من الدبيبة لإجهاض الترتيب لولادة اتفاق جديد بين مجلسي النواب والدولة، يسقط حكومة الوحدة، ويتجه إلى تشكيل حكومة ثالثة، مع أن الجميع يدرك أن إنشاء سلطة تنفيذية أخرى لن يحل أسباب الأزمة السياسية في البلاد التي تقع أسيرة تأثيرات خارجية وتعقيدات داخلية تتطلب أولا توحيد المؤسسة العسكرية، ومعالجة الوضع الأمني في البلاد.

وفي السياق، دخل سفير أنقرة لدى ليبيا، كنعان يلماز، على السجال معبرا عن رفض بلاده محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته. وقال خلال لقاء مع المشري إن «الحوار بين الأطراف السياسية الليبية هو السبيل الصحيح لحل الخلافات».

وليس بعيدا عن ذلك، أطلقت 120 شخصية ليبية سياسية مبادرة جديدة تهدف إلى التعجيل بإجراء الانتخابات المرتقبة وكسر الجمود السياسي القائم، وعدت بالإعلان عن تفاصيلها السبت المقبل.

باتيلي وعرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات

إحاطة باتيلي بين «الضبابية» و«القتامة»

وفي الأثناء قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة بين «الضبابية» و«القتامة» أمام مجلس الأمن هاجم فيها بشكل مباشر باتيلي الأطراف الرئيسة الفاعلة في الحالة الليبية، قائلا: «بات معروفا وبشكل متزايد أن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات، وأن الإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تُمتحن على أرض الواقع مع اقتراب الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات».

وحذر باتيلي من تقسيم ليبيا بسبب إطالة أمد المرحلة الانتقالية، مضيفا أن البعثة ستسعى في الأسابيع والأشهر المقبلة لتيسير حوارات بين ‏المؤسسات الليبية الأساسية كخطوة للأمام لتخطي الخلافات.

وكررت واشنطن على لسان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تلويحاتها بمعاقبة المعرقلين وإعادة تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل الحلول السياسية، وسط تشكيك بجدية الخطوة التي تحتاج إلى توافق داخل مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعد شبه مستحيل الآن مع حالة الانقسام القائمة داخل مجلس الأمن، وجاءت المشادة الكلامية بين ممثلي روسيا وأميركا داخل المجلس على خلفية اتهام الأول الولايات المتحدة والغرب بمحاولة السيطرة على موارد الطاقة الليبية لتقدم دليلا جديدا على هذه الحالة.

وسط هذا المناخ بات كثير من الليبيين، ومعهم المهتمون بالشأن الليبي على شبه قناعة بأن ما يجري هو إدارة للأزمة الليبية، وتدوير لمسبباتها وليس عملا جادا باتجاه الوصول إلى الحل، وهو ما يفضي أيضا إلى شبه قناعة بأن السؤال لم يعد هو «متى ستُجرى الانتخابات؟» وأصبح السؤال «هل ستُجرى الانتخابات أساسا؟»، وهي قناعة تصب أيضا في الحكم بأن جميع أطراف الأزمة تلتقي للمرة الأولى حول هدف واحد هو دحرجة فكرة الانتخابات وابتكار مزيد المطبات في مسارها، باتجاه ضمان الحفاظ على مواقعهم الحالية بكل امتيازاتها، التي ستكون مهددة بالفعل إذا سارت الأمور بشكل جدي نحو صناديق الاقتراع.