أمن بنغازي: القبض على “مصري” بعد احتياله على ليبيين بمبلغ 1.5 مليون

الوطن|متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على مطلوب مصري الجنسية، بعد مزاولته النصب والاحتيال على تجار ليبيين، بما قيمته مليون وخمسمائة ألف دينار.

وأكّدت المديرية عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”، أن المتهم مطلوب للنيابة العامة، ويعمل تاجرا للمواد المنزلية، وكان قد لاذ بالفرار بعد احتياله على التجار بمبالغ مالية ضخمة.

وأضافت أن التحريات أفادت بهروبه إلى مدينة طبرق، حيث جرى إنتقال أعضاء التحريات هناك، وعند القبض عليه، تم نقله إلى مركز شرطة بوعطني وإيداعه في الحجز القانوني.

وتابعت أن المتهم س.ع.ع من مواليد 1983، ويحمل الجنسية المصرية، فيما يسكن في منطقة شبنة، وقد قام بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.