ليبيا الان

الزغيد: نطالب الحكومة اليونانية بتأييد كل ما يصدر عن مجلس النواب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد”:” التقينا مع وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف الزغيد، في تصريحات صحفية:” جرى التباحث حول رسم الخطوط البحرية بين البلدين.

وتابع:” نحن في مجلس النواب نمد أيدينا للدول التي تساعدنا وتساندنا وتقف معنا”.

واستطرد:” نطالب الحكومة اليونانية بتأييد كل ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات”.

واختتم:” نسعى لحل كل المشاكل والعراقيل وأن يكون الحل “ليبي- ليبي”، ولا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإخراج ليبيا من النفق المظلم”.

الوسوم

الحكومة اليونانية الزغيد مجلس النواب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك