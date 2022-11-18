الزغيد: نطالب الحكومة اليونانية بتأييد كل ما يصدر عن مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد”:” التقينا مع وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف الزغيد، في تصريحات صحفية:” جرى التباحث حول رسم الخطوط البحرية بين البلدين.

وتابع:” نحن في مجلس النواب نمد أيدينا للدول التي تساعدنا وتساندنا وتقف معنا”.

واستطرد:” نطالب الحكومة اليونانية بتأييد كل ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات”.

واختتم:” نسعى لحل كل المشاكل والعراقيل وأن يكون الحل “ليبي- ليبي”، ولا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإخراج ليبيا من النفق المظلم”.