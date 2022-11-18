باشاغا يفتتح حديقة جديدة في بنغازي (صور)

افتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مساء الخميس، حديقة منطقة «602» خلال جولة في مدينة بنغازي رافقه خلالها وزير الخارجية حافظ قدور، ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم.

وتقع الحديقة على امتداد الوحدات السكنية لمنطقة «602» وستكون متنفس لأهالي وأطفال المنطقة وكل أهل بنغازي وزوارها، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وأجرى باشاغا ومرافقيه جولة تفقدية داخل بنغازي شملت الاطلاع على مستجدات أعمال الصيانة والتطوير في جزيرة الجرات والطريق المؤدية إليها، وكذلك تفقد بعض الحدائق والمشاريع التي جرى إنجازها أخيرا، حسب البيان.

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من افتتاح باشاغا لحديقة جديدة في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)