الميهوب: دعوة الغرياني مؤخرًا لإثارة الفوضى في جمهوريه مصر العربيه يعتبر أمرًا جللًا وخطير جدًا

ليبيا – علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب على خطورة فتاوى الصادق الغرياني والجماعات الإرهابية الموالية له والتشكيلات المسلحة التي تتحرك بفتاويه على الأمن القومي.

الميهوب قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأوبعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن خطورة الغرياني بدأت منذ عام 2013 عندما بدأ بالإيعاز للجماعات التابعة له شرق ليبيا بتصفية كل من يحمل رقم عسكري وينادي بالحرية ونبذ العنف والإرهاب.

وأشار إلى أن الغرياني معروف لدى الداخل والخارج الليبي بفتاويه الداعمة للإرهاب والتطرف في البلاد، والسبب الرئيس اعتبره حالة التشظي والانقسام لمعسكرين، معسكر بقيادته لدعم الإرهاب ومعسكر بقيادة القوات المسلحة والقيادة العامة الداعمة للهدوء وعدم الفوضى والاستقرار في ليبيا.

وأكد على أن ما قام به الغرياني مؤخرًا من دعوته لإثارة الفوضى خارج الحدود تحديدًا في جمهورية مصر العربية يعتبر أمرًا جللًا وخطيرًا جدًا، ويفترض بما يعرف بالمجلس الرئاسي أن يكون له موقف من التحريضات ضد مصر الراعية لاستقرار البلاد ودعمها للذهاب لمرحلة انتخابية.

وبيّن أن لجنة الدفاع لديها العديد من المواقف والبيانات تجاه الغرياني، والآن تعمل على استكمال ملفه وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية لترى في الملف ودعمه للإرهاب والفوضى.

وطالب الحقوقيين والمحامين في غرب البلاد وشرقها ومنظمات المجتمع المدني برفع دعاوى في المحاكم الموجودة في نطاق تواجدهم وإصدار الأحكام ضد الغرياني.

