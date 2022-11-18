ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على بعض المناطق حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية لشهر نوفمبر وتتراوح ما بين (24 – 29) مئوية، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، أن مناطق غرب ليبيا تتأثر يوم الأحد القادم بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وأضاف، أن السحب ستتكاثر من حين لآخر وقد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح الجنوبية تنشط على بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.