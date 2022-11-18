النعاس: بيان المنفي بشأن أزمة وزير خارجية اليونان «هزيل ولا معنى له»

وصفت فيروز النعاس، العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة، بيان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بشأن واقعة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والعدول عن زيارته لطرابلس والتوجه إلى بنغازي، بـ«الهزيل».

وقالت النعاس، عبر حسابها على “تويتر” تعليقاً على بيان المنفي:” بيان هزيل ولا معنى له، وللأسف لم نكن نتوقع بيان أو موقف مختلف”.

وأضافت النعاس:” ليبيا تستحق الأفضل، وتصرون على إثبات أنكم لستم أهلا لها”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كشف في وقت سابق، عن إجراء اتصالات مع وزارة الخارجية اليونانية لاستيضاح أسباب إلغاء وزير خارجيتها نيكوس ديندياس زيارته إلى طرابلس اليوم الخميس.

وقال المنفي في بيان إن المجلس الرئاسي يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يسعى لتعزيز هذه العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، مشيرا إلى أن اليونان في طليعة تلك الدول.

وشدد المنفي في بيانه على حرص المجلس الرئاسي على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في وقت سابق من أمس الخميس: “قطعت زيارتي لطرابلس لأن وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة حاولت أن تفرض عليّ لقاءها بوجودها في المطار، ولذلك غادرت إلى بنغازي”.