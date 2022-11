ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على ضبط الشؤون المالية في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك؛ خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2020 لإساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

نائب النيابة في مكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق الابتدائي حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك المراقبين الماليين المنسَّبين إلى البعثة، فكشف التحقيق تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية، لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.

Shares

The post حبس مراقبين ماليين بالسفارة الليبية في التشيك بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية