بعثة الاتحاد الأوروبي: نسعى لتعزيز التعاون عبر الحدود مع ليبيا

الوطن|رصد

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنّ الاتحاد يسعى إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، حيث يشكل هذا التعاون مصلحة استراتيجية لجميع الأطراف في تنمية المنطقة، وتعزيز الأمن فيها.

وأعلنت بعثة الاتحاد عبر تغريدة لها على حسابها على التويتر عن موعد بدأ المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل، في تونس في 22-23 نوفمبر.

وأضافت البعثة أنّ المؤتمر سيستمر لمدة يومان، وسينتاقش القضايا المتعلقة بالحدود، مؤكدةً على أهمية النهج المتكامل والإقليمي، ومشاركتها في العديد من المبادرات والمشاريع على المستويين الوطني والإقليمي.