الدبيبة أعطى تعليماته للأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال البنية التحتية الجارية بالبلديات

أخبار ليبيا 24

قال، مكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة، إن رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، أعطى تعليماته للأجهزة التنفيذية، بضرورة متابعة الأعمال الجارية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المدارس والمراكز الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي بمختلف المناطق.

وأضاف المكتب، أن الدبيبة عقد الخميس اجتماعا مع رؤساء تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز مشروعات المواصلات.

وأوضح، أن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ.

وذكر، أن من بين ما جرى تناوله بالاجتماع مشروع الطريق الدائري الثالث، وتنفيذ حزمة من الجسور في بنغازي، وطريقي إجدابيا-جالو، وغات- أوباري.

وأضاف، كما أن الاجتماع تناول مشروع الصرف الصحي ببلديتي سبها وإجدابيا، وطريق طبرق- أمساعد، إلى جانب حزمة المشروعات العاجلة المقترحة من البلديات.