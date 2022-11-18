امطير تتعرض للتهديد.. وتحمل الدبيبة مسؤولية الخطف والابتزاز

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة، آمنة امطير، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، رأس مالها “الخطف والابتزاز”.

وعبر حسابها في موقع فيسبوك، سلّطت امطير، الضوء على منشور لشخص يدعى عمران المونث، يتناول تصريحا على لسانها، وقالت: “إذا حدث لي مكروه، فهذا العيل وراءه”.

وتابعت امطير: “حكومة رأس مالها الخطف والابتزاز، طبعا منشوره بعد منشوري بخصوص المخطوف من مصراتة وهنا يحق لي أن أتساءل من الخاطف”.

وتقصد امطير بحديثها عن الخطف والابتزاز، ما نشرته في وقت سابق عن تعرض مواطن للخطف، وكتبت حينها: “يخطف مواطن بسيط وظيفته التدريس ويغيب قسرا لأنه يكتب عن فساد الحكومة على صفحته بالفيس بوك وباسمه. ما الرسالة التي يرغب مزامير الحكومة إرسالها للشعب؟”.