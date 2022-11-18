بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40).