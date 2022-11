أمننا يعتمد في عالم مليء بالتهديدات المعقدة على قوتنا الدبلوماسية

أخبار ليبيا 24

قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إن أمننا وقيادتنا، في عالم مليء بالتهديدات المعقدة، يعتمد على عناصر قوتنا، بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبادئ.

أتى ذلك، عبر تغريدة باللغة الإنجليزية، فيما يبدو على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين حكومة الوحدة واليونان على خلفية رفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، النزول من طائرته وإلغاء زيارته إلى طرابلس أمس الخميس، أثناء انتظار المنقوش له بالمطار والسفر إلى بنغازي، الأمر الذي أزعج وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة.

“In a world of complex threats, our security and leadership depends on all elements of our power, including strong and principled diplomacy”. B O. #libya

— Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) November 17, 2022