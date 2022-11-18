المنفي يتحرك باتجاه حل الأزمة بين حكومة الوحدة واليونان

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على استمرار العلاقات الودية بين ليبيا كافة الدول وتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل صفو تلك العلاقات.

جاء ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، بعد رفض الأخير النزول من طائرته بمطار العاصمة طرابلس، حيث كانت المنقوش في انتظار استقباله، ومغادرته على الفور نحو بنغازي بعد أن كان مقررا لقاء المنفي.

وقال المنفي، في بيان، إن اليونان تعد في طليعة الدول التي يحرص المجلس الرئاسي تعزيز العلاقات معها، مؤكدا الحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

وأضاف المنفي، أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى العاصمة طرابلس.

وكان من المخطط أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي في العاصمة طرابلس، لكنه رفض النزول من طائرته في المطار، لعلمة بأن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة في انتظاره، وغادر دون إجراء أي لقاءات، الأمر الذي أزعج وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة.

وأكدت المنقوش أن ما قام به نظيرها اليوناني “إجراء غير دبلوماسي” مؤكدة “عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها وهيبتها”.

من جانبه اتهم الوزير اليوناني وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، بخرق اتفاق مسبق يقضي بعدم لقاء وزيرة الخارجية المنقوش، موضحا أن الزيارة تم تنسيقها مع المجلس الرئاسي فقط.