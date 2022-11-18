الحبيب: الأغريقي المتعجرف تعمد بوقاحة عدم احترام السيادة

وصف وزير الثقاقة الأسبق الحبيب الأمين، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بـ”الأغريقي المتعجرف”، بعد رفض الأخير النزول من طائرته في طرابلس اعتراضا على استقبال نجلاء المنقوش له وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الإغريقي المتعجرف تعمد بوقاحة وأوصل رسالة عدم احترام السيادة إلى عقر الحكومة وعلى أرض الوطن ولم يجد من الليبون من يقول الكلمة و يفعل الفعل”، على حد تعبيره.

وأضاف:” اكتفوا باللباقة والاناقة و اللياقة واشهروا الاستهجان “، بحسب قوله.

وتابع:” أفواه متلعثمة وأيادي مرتعشة، والأكتاف المهيضة لا ترفع وطن”، على وصفه.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في وقت سابق من أمس الخميس: “قطعت زيارتي لطرابلس لأن وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة حاولت أن تفرض عليّ لقاءها بوجودها في المطار، ولذلك غادرت إلى بنغازي”.