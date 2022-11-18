ليبيا تبحث التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، أمس الخميس، مع الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رمضان بن زير، آلية التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.

وأشار الحويج، خلال اللقاء إلى أن دولة ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمثل بوابة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والسوق الافريقية، مؤكداً أن الدولة الليبية ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية وأخرى استثمارية بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المكانية والمستدامة خاصة بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح الأمين العام حرص دول الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع دولة ليبيا بمختلف المجالات، والعمل معاً لتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الاعمار وفق خطة الحكومة الليبية.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل بين الجانبين والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضمّ رجال الاعمال والمستثمرين بهدف تبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ المشاريع المستهدفة بمختلف المناطق.