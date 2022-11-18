ضبط مروج للمخدرات وبحوزته قنبلتين يدويتين في طرابلس

ضبط أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غرب طرابلس، الخميس، شخصا يقوم بترويج المخدرات بمنطقة السراج، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وعُثر على المتهم وهو ليبي الجنسية وبحوزته 500 قرص مخدر، وعدد من القطع مختلفة الأحجام جاهزة للترويج من مخدر «الحشيش»، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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كما عُثر مع المتهم على قنبلتين يدويتين، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

